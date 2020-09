Hanns Friedrich Es war, um im Stil der Predigt von Pfarrer Lutz Mertten zu bleiben, "mit Abstand" die "Kuh"-lste Konfirmation zu Coronazeiten. Das jedenfalls sagte die Konfirmandin Ronja Marek. Die Feier fand nämlich in einem großen Laufstall des Milchviehbetriebs am Birkenhof in Bundorf statt. Der "Kirchenraum" lag direkt neben den Futterplätzen der Kühe, die sich von den Gästen nicht stören ließen. Sie fraßen in aller Seelenruhe weiter oder gingen zur Rückenmassage an das entsprechende Gerät. Ganz sicher lag es nicht an der Predigt von Pfarrer Lutz Mertten, dass sich ein Großteil der Tiere dann ganz entspannt zum Schlafen hinlegte, sondern an der üblichen Mittagszeit. Eben ein ungewöhnlicher Ort und damit eine ungewöhnliche Konfirmation. Aber durchaus passend, wie der Pfarrer meinte, "denn auch Jesus ist ja in einem Stall geboren, warum also nicht hier Gottesdienst feiern."

Zu diesem besonderen Kirchenraum war es gekommen, nachdem in der evangelischen Kirche von Sulzdorf, zu der auch Bundorf gehört, zu Coronazeiten nicht genügend Platz vorhanden war. Somit kam die Idee einer Hauskonfirmation, sagte Pfarrer Lutz Mertten. Die Familie der Konfirmandin Ronja Marek hat einen großen Milchviehbetrieb und so entstand die Idee, hier die Konfirmation der Tochter zu feiern.

Der Pfarrer hatte sich zuvor vor Ort informiert und von Ronja Marek erfahren, dass sie sich sehr eng mit den Tieren verbunden fühlt. Beim Melken hört sie gerne Musik und von daher war es kein Wunder, dass die Tiere sich nicht stören ließen, höchstens mal interessierte Blicke auf das Geschehen warfen.

Im Laufstall des Milchviehbetriebs im Birkenhof in Bundorf war alles vorbereitet: Ein Tisch, gedeckt mit einem weißen Tuch, Kreuz, Blumen und Kerzen, eine gestickte Schleife mit der Aufschrift "Zur Konfirmation Ronja 6. 9.2020" kamen dazu. Dahinter mit entsprechendem Abstand Platz für die Musiker und in dem weitgehend offenen Laufstall die Bänke für die Gottesdienstbesucher ."Schon etwas Ungewöhnliches, aber warum nicht... ich finde es eine ganz tolle Idee... so kommt Kirche zu den Menschen... sehr guter pragmatischer Pfarrer... das ist Engagement" waren einige Aussagen der Gäste, die zu dieser ungewöhnlichen Konfirmationsfeier gekommen waren.

Pfarrer Lutz Mertten verwies immer wieder auf das Wort "Abstand", das in doppelter Hinsicht zu verstehen sei: Zum einen als etwas Positives, nämlich "mit Abstand eine Besonderheit", zum anderen auf die Coronazeit gemünzt: "Abstand statt Nähe." So waren auch im Laufstall die Bänke entsprechend den Coronaregeln besetzt.