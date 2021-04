Das Team der Covid-Stationen sagt Danke! Briefe und Karten, Obstkörbe und ein spendiertes Essen: Viele Menschen würdigen, was die Pflege in diesen Monaten leisten muss. Melanie Bechstedt hat bereits im Frühjahr als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf den Covid-Stationen des Klinikums Kulmbach gearbeitet. Jetzt ist sie seit Monaten erneut auf der Station 10 tätig. Es sei ihr ein großes Anliegen, im Namen des gesamten Teams der Covid-Stationen all denjenigen Danke zu sagen, die im vergangenen Jahr den Pflegekräften und Ärzten ihre Wertschätzung gezeigt haben, betont sie. Melanie Bechstedt berichtet von Briefen und Karten, die Angehörige an das Team geschickt haben. Aber auch Menschen, die gar nicht unmittelbar selbst von Corona betroffen waren, haben an die Menschen gedacht, die sich rund um die Uhr im Kulmbacher Klinikum um Patienten kümmern, die wegen Corona schwer krank geworden sind oder gar sterben mussten.

In den Briefen, die die Stationen erreichen, ist die Rede davon, welchen unbezahlbaren Dienst das Team der Stationen 10 und 11, aber auch der Intensivstation den direkt Betroffenen und auch ihren Angehörigen erweisen. Sie habe in ihrem Beruf schon viel erlebt. Aber die Corona-Pandemie sei etwas ganz Besonderes. Das gelte umso mehr für die dritte Welle, die jetzt die Kräfte aller erneut fordert. "Das ist völlig uneinschätzbar geworden. Die Patienten jetzt sind viel jünger im Durchschnitt. Dieser Abschnitt der Pandemie ist ganz anders als die davor." red