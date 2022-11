Der FC Elfershausen darf sich für seine Bemühungen um den Sport, seine gesellschaftlichen Aktivitäten, aber auch aufgrund seiner besonderen Verdienste mit der "Goldenen Raute" schmücken. Der FC nahm die hohe Auszeichnung sechs Jahre vor seinem 100. Geburtstag entgegen. Kreisehrenamtsbeauftragter Klaus Eisenmann und der Kreisvorsitzende des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV), Rainer Lochmüller, überbrachten die Würdigung. Eisenmann, der seine Glückwünsche wie gewohnt in Versform kleidete, spendete viel Lob. "Der FC zeigt alles auf, was einen guten Verein ausmacht", betonte er. Lochmüller, der einen Fußball überreichte, sah "eine gute Gemeinschaft, die zum 100. Geburtstag in die Kreisliga aufgestiegen sein sollte".

Vorausgegangen war der Bericht des FC-Vorstandssprechers, Jürgen Durmann, der den coronabedingten "Negativ-Trend" gestoppt sah. Aktuell zählt der FC 420 Mitglieder bei 25 Neuanmeldungen und 21 Austritten im vergangenen Jahr. Trotz erheblicher Investitionen in die Sportanlagen stehe der Sportverein finanziell auf festen Beinen.

Die gesellschaftlichen Aktivitäten listete Durmann anhand einiger Beispiele auf. So veranstalteten die Sportler das Johannis-Feuer mit der Gaststätte "El Greco", sie übernahmen die Bewirtung beim Feldgeschworenentag, wirkten beim Marktfest und der Trimburgbewirtung mit. Diese Festeinsätze sind auch für das kommende Jahr vorgesehen. Hinzu kommt ein Helferfest in der Sportgaststätte am 14. Januar und nach drei Jahren endlich wieder Faschingsveranstaltungen. Dabei sind die Bewirtung der beiden Prunksitzungen und des Weiberfaschings vorgesehen. Helfer sind da dringend gefragt.

Zu den heuer umgesetzten Maßnahmen zählen beispielsweise die Beschaffung einer Industrie-Spülmaschine, die der Markt Elfershausen mit 50 Prozent bezuschusste, und die Sanierung des Volleyballfelds sowie zahlreiche weitere Aufgaben. Für die kommenden zwölf Monate sind Renovierungsarbeiten an der Tribüne und Energiesparmaßnahmen gebucht, wofür ein Energieberater des BFV kontaktiert wurde. Zudem soll das Spielerpersonal der 1. Mannschaft stabilisiert und ausgebaut werden. Die sah Abteilungsleiter Kevin Niklaus in positivem Licht und mit 21 Punkten zur Winterpause im ruhigen Fahrwasser. Auch bei der Jugend laufe es gut, konnte Leiter Martin Schielke berichten. Weitere Berichte gab es von Andreas Zink für die Alte Herren-Riege und von Thorsten Lehmann und Stephan Günther aus der Tennisabteilung. Das Volleyball-Geschehen skizzierte Karl Wehner, das Kinderturnen Johanna Warter. Die von Gabi Wolf geleitete Gymnastikgruppe feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen.

Den Kassenbericht für das verflossene Jahr legte Finanzvorstand Tobias Warter auf. Der größte Ausgabenposten fiel demnach an sportliche Aktivitäten. Warter verhehlte es nicht, die Überbrückungshilfe trug zur Balance in der Kasse bei. Das Beachvolleyballfeld konnte mit Unterstützung des Regionalbudgets der Allianz Fränkisches Saaletal saniert werden. Der Dank des Kassenwarts galt den Reinigungskräften, Platzwarten, Abteilungsleitern und Betreuern sowie den Sponsoren und dem Vorstand. Die Kassenprüfung führte zur einmütigen Entlastung. Ein spezielles Thema riss Durmann mit LED-Strahlern beim Flutlicht an und auch mit einer Bewässerungsanlage. Die energiesparende Beleuchtung werde vom Bund mit 35 Prozent und die Gesamtmaßnahme vom Bayerischen Landesport-Verband (BLSV) mit 45 Prozent gefördert. Das Komplettprojekt ist - ohne Erdarbeiten - auf rund 64.500 Euro dotiert. Dem Verein verblieben etwa 25.500 Euro. Eine Meinungsabfrage fiel gegen eine Stimme für das Projekt.

Für 60-jährige Mitgliedschaft würdigte der Vorstand Otmar Kuhn mit Urkunde, Gutschein und einem Präsent. 50 Jahre gehören Margot Brux, Manfred Feustel, Jürgen Hartmann, Irene Louda, Hannelore und Mizzi Neeb, Klaus Polz und Sieglinde Weiglmeier dem FC an. Sandro Jopp und Robert Schmidt erhielten die Auszeichnung für 25 Jahre. heg