Eigentlich würde in diesen Tagen das traditionelle Weihnachtsspiel der Menschen mit Behinderung im Dominikus-Ringeisenwerk in Maria Bildhausen aufgeführt werden. Weil das in Zeiten von Covid-19 aber nicht möglich ist, haben sich Erika Pascher und Matthias Guck etwas Besonderes für die Internetseite von Maria Bildhausen ausgedacht. An der Fassade der historischen Abtei wurden in den Abendstunden mit einem Beamer Bilder des letzten Weihnachtsspiels projiziert und abfotografiert. An den Weihnachtstagen können diese Bilder mit dem ungewöhnlichen Hintergrund nun auf der Internetseite von Maria Bildhausen angeschaut werden. Eine sehr gute Idee, wie auch Rainer Waldvogel, Gesamtleiter der Einrichtung vor Ort feststellte. Das historische Gebäude der Abtei Maria Bildhausen als Großleinwand sei einfach fantastisch. mhf/Foto: Friedrich