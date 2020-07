Das Bamberger Spielmobil ist seit Mittwoch wieder im Einsatz

Geplant war der Saisonstart am 22. April zentral in der Innenstadt auf dem Maxplatz. Die Corona-Pandemie brachte jedoch auch beim städtischen Spielmobil alle Pläne für das Jahr 2020 durcheinander. Aufgrund von Kontaktbeschränkungen und der Schließung von Spielplätzen war an Spielaktionen in den unterschiedlichsten Bamberger Vierteln nicht zu denken. Umso größer ist nun die Vorfreude der Kommunalen Jugendarbeit und des beauftragten Vereins Chapeau Claque e.V. darauf, nach langer Pause endlich zu starten und den Bamberger Kindern wieder Raum für Spiel, Spaß und Bewegung geben zu können.

Der erste Einsatz in diesem Jahr fand am Mittwoch am Troppauplatz statt. Für Juli sind weitere Einsätze im Babenberger Viertel, in der Gereuth, im Malerviertel, in der Nato-Siedlung und in der Gartenstadt geplant, heißt es aus dem Rathaus. Es geht los mit dem Thema "Natürlich! Spielen", bei dem die Kinder die Natur als Spielraum entdecken werden und Upcycling-Ideen verwirklichen. Anschließend können die Kinder getreu dem Motto "Kunst und Krempel" ihre kreative Ader ausleben und ihr Viertel bunt machen. Weitere Informationen zu den Terminen und Einsatzorten werden unter www.spielmobil-bamberg.de bekanntgegeben.

Die beliebte Hüttenstadt kann mit Beginn der Sommerferien am 27. Juli wie geplant starten. Sie dauert dieses Jahr bis 28. August.

Der im Stadtbild bekannte städtische Spielmobil-Lkw wird in diesem Jahr 25 Jahre alt und erlebt mittlerweile seine zwanzigste Saison als rollende Spielewerkstatt. In den letzten Jahren haben sich die Reparaturen gehäuft. Im Anbetracht der kommenden Hauptuntersuchung Ende des Jahres wird wohl die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs notwendig werden. red