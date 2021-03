Turnhallen geschlossen, Sportplätze gesperrt, Fitnessstudios außer Betrieb: Da wird überlegt, wie man die Menschen zu mehr Bewegung bekommt. So entstand beim TV 48 Coburg die Idee, etwas zu unternehmen. Seilspringen war die Lösung, denn dies geht auf kleinsten Platz, ist nicht teuer und eigentlich hat es jeder mal gelernt. "Wir haben dabei die digitalen Medien genutzt", erklärt die Vorsitzende Astrid Hess. Nebenbei bot es sich an, das Projekt "Skipping Hearts" der Deutschen Herzstiftung zu unterstützen. "Es freut uns, dass viele Menschen auf diese Weise etwas Gutes für ihre Gesundheit getan haben," so Sinann Al Najem von der Deutschen Herzstiftung.

Den Erfolg der Aktion #coburghüpft hat wohl niemand so vorhersehen können. Es sprangen alle mit: OB Dominik Sauerteig ebenso wie Landrat Sebastian Straubel und auch Landtagsabgeordneter Michael Busch fand seine eigen Springvariante. Handwerksbetriebe unterstützten ihre Chefs beim Seilspringen, da wollte auch die HUK nicht nachstehen und schickte Vorstandssprecher Klaus-Jürgen Heitmann als Animateur ins Rennen. Die Feuerwehr Ahorn nutzte einen Schlauch zum Springen. Wer ein Seil braucht, kann ein Seil anfordern unter 09561-95269 oder info@tv1848coburg.de. Tipps zum Seilspringen gibt es unter www.skippinghearts.de/fuer-zuhause. ahe