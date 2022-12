Das Tourismusbüro Coburg. Rennsteig veranstaltet für Interessierte ein Hotelentdecker-Wochenende. Es steht, laut Pressemitteilung, unter dem Motto „Zu Gast in der Heimat“ und findet vom 13. bis 15. Januar statt.

Kurzurlaub ohne Reisestress, ein Rundum-Wohlfühlprogramm mit spannenden Entdeckertouren durch die Urlaubsregion – das alles verspricht das 9. Hotelentdecker-Wochenende. Zum Paket des Hotelentdecker-Wochenendes gehören stets eine Übernachtung mit Drei-Gänge-Menü und Frühstück sowie eine Entdeckertour und verschiedene Specials der jeweiligen Unterkunft.

Die acht Entdeckertouren laden ein, die Heimat aus der Perspektive eines Touristen zu erleben. So können sich Gäste beispielsweise auf eine Reise durch die historische Altstadt von Coburg begeben oder ein Stück Brautradition in Rödental und Seßlach erleben. Weitere Entdeckertouren führen durch Masserberg, Bad Rodach, die Veste Coburg und das Natur-Kunde-Museum Coburg.

Abgerundet wird das Hotelentdecker-Wochenende durch die besonderen Einblicke hinter die Kulissen der Urlaubsregion Coburg. Rennsteig . „Unser Ziel ist es, die Einheimischen für die eigene Region zu begeistern und somit als Botschafter für die Destination zu gewinnen“, erläutert Heidi Papp. „Das Hotelentdecker-Wochenende Coburg. Rennsteig ist ein wichtiges Instrument zur Bewusstseinsbildung der Einheimischen für den Freizeitwert ihrer eigenen Heimat“, bestätigt Dr. Jörg Steinhardt, Geschäftsführer der Tourismusregion Coburg. Rennsteig .

Über 40 Buchungen sind bereits für die Aktion im Januar 2023 eingegangen. „Die ersten Häuser und Entdeckertouren sind bereits ausgebucht. Und doch gibt es noch freie Zimmer“, freuen sich Regionalmanagerin Heidi Papp und ihr Team über den großen Zuspruch zu dieser Aktion zusammen mit der Tourismusregion Coburg. Rennsteig . Wer einmal in die Rolle eines Gastes schlüpfen und sich von der heimischen Hotellerie verwöhnen lassen möchte, sollte also schnell sein. Sechs der acht teilnehmenden Hotels haben noch Zimmer frei und warten darauf, ihre Gäste zu verwöhnen.

Das gesamte Angebot und weitere Informationen zum Hotelentdecker-Wochenende Coburg. Rennsteig 2023 gibt es unter regionalmanagement-coburg.de, per Telefon 09561 / 5149144 oder per Mail an mail@region-coburg.de. Buchungsanfragen können direkt über das Buchungsformular auf der Internetseite gestellt werden. red