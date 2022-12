Die Johanniter-Weihnachtstrucker hatten auch in diesem Jahr dazu aufgerufen, Pakete mit Lebensmitteln , Spielsachen und Hygieneartikeln zu packen und diese bei Sammelstellen abzugeben. Beschenkt werden sollten damit bedürftige Menschen in Osteuropa.

Nicht ganz so viele Pakete wie in den Vorjahren seien an den Sammelstellen in der Region abgegeben worden, zieht Thorsten Kraus Bilanz. Seine Fahrschule hatte auch diesmal die Pakete entgegengenommen. Er hat das Gefühl, dass wegen der Energiekrise und der hohen Inflationsrate die Leute etwas verhaltener seien.

Auch Gerald Sander hat in seinem Ingenieurbüro in Cortendorf Pakete angenommen. Auch hier waren es deutlich weniger Hilfspakete. „Es könnte auch daran liegen, dass die Bürger lieber Geld gespendet haben, als die Pakete selbst zusammenzustellen“, meint Sander.

Die Aktion der Johanniter-Weihnachtstrucker gibt es seit 1993. Seit der Corona-Pandemie werden auch hilfsbedürftige Menschen in Deutschland beschenkt. des