Die Haßberge bis ins Coburger Land sind als Land der Burgen , Schlösser und Ruinen bekannt. Zu finden sind diese sagenumwobenen Sehenswürdigkeiten in der 24-seitigen Faltkarte „ Burgen erkunden & erleben“, die Haßberge-Tourismus und die Tourismusregion Coburg.Rennsteig überarbeitet haben. Das teilt der Verein Haßberge-Tourismus mit.

Während sich die Burgen- und Schlösser-Route an Autofahrer, Wohnmobilisten und Motorradfahrer richtet, sind nun zusätzlich abwechslungsreiche Touren zum Wandern und Radfahren aufgeführt. Um die gesamte Burgenlandschaft abzubilden, haben unter anderem auch der Deutsche Burgenwinkel , Coburg, Seßlach und Heldburg Informationen beigesteuert. So kann der Wanderer beispielsweise in Seßlach dem Amtsboten nacheifern, der in früheren Zeiten mehrmals wöchentlich zur Überbringung von Nachrichten die Strecke von Königsberg nach Coburg zurücklegen musste. Ab Ebern kann man sich zur „Erlebnis-Burgentour“ am Burgen- und Schlösserwanderweg aufmachen oder in Coburg beim „Coburger Meer“ auf historischen Pfaden wandern. Im Heldburger Unterland verläuft entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze die Tour „Von fränkischen Leuchten und glühenden Franken“, die zur Veste Heldburg mit dem Burgenmuseum führt.

Essen, Trinken, Übernachten

Neben den einzelnen Tourenvorschlägen sind in der Broschüre auch Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten entlang der Route aufgeführt. Hier treffen heimische Schmankerl aus der fränkischen Küche auf Burgen-Ambiente aus längst vergangener Zeit. Mit diesen Extras bietet die Faltkarte eine gute Basis für einen Tages- oder Mehrtagesausflug in die Region, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Broschüre ist unter shop.hassberge-tourismus.de bestellbar oder ab Januar in allen Tourist-Informationen der Burgenregion erhältlich. Weitere Informationen gibt es bei der Tourismusregion Coburg.Rennsteig unter coburg-rennsteig.de, Telefon 09561/7334700. red