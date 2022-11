Die B 303 bleibt für die Anwohner ein Ärgernis. „Es wird immer schlimmer mit dem Lärm und dem Ruß“, beklagte Arno Langguth bei der Bürgerversammlung für die Weitramsdorfer Ortsteile Tambach , Altenhof und Hergramsdorf am Dienstagabend im Waldcafé Tambach . „Dass die Leute überhaupt noch schlafen können!“, wunderte sich Inge Müller . Langguth ärgerte sich vor allem über die teilweise maroden Wasserhausanschlüsse: „Die Lkw sind besonders laut, wenn sie diese Wasserschieber treffen.“ Zu gern möchte er wissen, welche Zahlen die Verkehrszählung am Tambacher Berg und am Wildpark Tambach im Juli 2021 ergeben hätten. Oder welche Daten der stationäre Blitzer geliefert habe. Der für das Verkehrswesen zuständige Mitarbeiter der Verwaltung, Ingo Förster, versprach, nachzuschauen. Auch die Spiegel an den Einmündungen der Straßen „Zum Froschgrund“ oder „Am Brunnhölzlein“ wurden moniert. Diese seien schlecht justiert und beschlügen teilweise, sagten Langguth und Müller.

Beklagt wurde ebenfalls die Parkmoral auf Höhe der Weitramsdorfer Tankstelle. „Parken ist dort erlaubt“, so der Hinweis von Förster. Gemeinderat Daniel Dressel (DGN), der Polizist ist, erklärte, Autos müssten in der richtigen Richtung geparkt sein, damit die Rückstrahler ihre Beleuchtungsfunktion erfüllen könnten.

Bürgermeister Christian Brettschneider (CSU), dessen zweite Bürgerversammlung das war, sagte: „Bürgermeister ist kein Lehrberuf.“ Und er dankte allen, die ihn seit seinem Amtsantritt unterstützten. bek