In Sulzdorf geht es gefährlich zu für Fußgänger durch den Begegnungsverkehr von Lastkraftwagen . Schon im Februar dieses Jahres beschäftigte sich der Gemeinderat ausführlich mit diesem Thema. Angedacht, aber dann wieder verworfen war die Möglichkeit einer Ampelregelung. Von den Kritikern wurde damals ins Feld geführt, dass dadurch ein Lkw-Stau entstehen könnte, der zu einer erhöhten Lärmbelästigung führen würde. In der jüngsten Gemeinderatssitzung teilte Bürgermeister Bernd Höfer (CSU) mit, dass in Sulzdorf probeweise eine provisorische Lichtzeichenanlage aufgestellt werde.

Einen wesentlichen Schritt weiter ist die Gemeinde in Sachen Kläranlage Kösfeld gekommen. Nachdem der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 10. Oktober beschlossen hatte, die Ausschreibungsergebnisse für die Gewerke Zimmerer, Holzbau, Dachdecker, Klempner, Lüftungs- sowie Heizungs- und Sanitärtechnik aufgrund zu hoher Angebotssummen abzulehnen, konnten jetzt die Aufträge vergeben werden. Die Mühen haben sich für die Gemeinde gelohnt.

Durch die neuerliche Ausschreibung wurde ein rund 180.000 Euro niedrigeres Ergebnis erzielt. Weiter wurden die Estrich- und Schlosserarbeiten sowie die Anschaffung für Fenster, Türen und Tore in Auftrag gegeben.

Bürgerfreundlicher und digitaler wird die Gemeinde Meeder werden. An die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) wurde der Auftrag zur Erstellung entsprechender Dienste gemäß dem Onlinezugangsgesetz (OZG) vergeben.

Keine Steine aus dem Weg zu räumen gab es bei der öffentlichen Auslegung zum Solarpark Mirsdorf. Das Verfahren kann nun mit der zweiten und abschließenden Auslegung weiter vorangetrieben werden.

Im Rahmen der Bauleitplanung für das zukünftige Baugebiet „Nachtenhöfer Straße“ wurde der entsprechende Aufstellungsbeschluss gefasst. mr