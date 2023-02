In der Region Coburger Land und Rodachtal gibt es ein breites Spektrum an verschiedenen Gästeführerinitiativen und eine große Zahl an engagierten Einzelakteuren, die mit Führungen und tollen Angeboten unsere Heimat den Gästen und den Einheimischen näherbringen und somit als „Botschafter“ der Region agieren. Sie beschäftigen sich mit Themen rund um Kultur und Natur, aber auch mit der Geschichte der Region. Egal ob Reformationsbotschafter, Heimatbotschafter, Lutherfinder, Natur- und Wanderführer , Nachtwächter oder Stadtführer , die Themen der Gästeführerinitiativen sind so vielfältig wie unsere Heimat.

Bereits im Jahr 2020 wurden durch das Regionalmanagement der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH 13 Gästeführerinnen und Gästeführer ausgebildet, die sich anschließend in der Initiative Heimatbotschafter Coburger Land organisiert haben, teilt die Coburg Stadt und Land aktiv GmbH mit. Immer wieder sei der Wunsch aufgetaucht, sich mit anderen Gästeführerinnen und Gästeführern der Region zu vernetzen, um einen Erfahrungsaustausch und einen fachlichen Diskurs zu starten.

So entstand in enger Zusammenarbeit zwischen dem Regionalmanagement, der Initiative Rodachtal, der Urlaubsregion Coburg.Rennsteig und den Heimatbotschaftern Coburger Land die Idee einer Veranstaltung „1. Regionaler Gästeführertag Coburger Land & Rodachtal“. Termin und Ort stehen fest: am 18./19. März in der Alten Schäferei in Ahorn.

Zertifikat zum Schluss

„Hier möchten wir den Gästeführerinitiativen unserer Region die Möglichkeit zur Vernetzung zusammen mit einer zertifizierten Schulung bieten“, freut sich Alexander Lehnen, Projektmanager der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH, auf zahlreiche Anmeldungen. Die Schulung ist laut Lehnen als Qualifizierungsbaustein für eine 2-Sterne-Gästeführerklassifizierung geeignet und für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos. „Inhaltlich wird sie sich mit den Themen Storytelling, Vortragstechniken und Webmarketing beschäftigen“, sagt Lehnen weiter. Nach Abschluss der Veranstaltung wird es ein Zertifikat hierfür geben.

Die Teilnahme ist nur unter vorheriger Anmeldung möglich. Das Programm und das Anmeldeformular finden Interessierte unter regionalmanagement-coburg.de. Bei Fragen können sie sich an mail@region-coburg.de oder Telefon 09561/514-9144 wenden. Der 1. Gästeführertag und die Heimatbotschafter Coburger Land werden im Rahmen des Regionalmanagements durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert. red