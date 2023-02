Am 21. März werden die Sänger der Gruppe „Gregorian“ im Kongresshaus am Rosengarten auftreten. Mit ihrer Tournee „Pure Chants Tour 2023“ kommen die gregorianischen Sänger nach Coburg . Mittlerweile gibt es viele Formationen, die diese Musik verbreiten. Doch hierbei handelt es sich um das Original, erklärt das Management in der Pressemitteilung.

Frank Peterson soll die Idee zu den „Gregorian“ gehabt haben. Mit moderner Musik auf den Ohren ließ sich der Hamburger Musikproduzent 1989 bei einem Besuch des königlichen Klosters von San Lorenzo de El Escorial in Spanien zu etwas Neuem inspirieren. Er wollte altertümliche gregorianische Musik mit moderner Musik mischen.

Ein neues Genre war erfunden

Peterson hatte die Idee erstmals mit Michael Cretu umgesetzt und gründete das bahnbrechende Musikprojekt „Enigma“. Das erste Album „MCMXC a. D.“ erschien 1990 und hatte schon nach kurzer Zeit weltweite Anerkennung erlangt.

Mit der Veröffentlichung des Albums „Master of Chant“ von „Gregorian“ im Jahre 1999 knüpfte Frank Peterson an den Erfolg von „Enigma“ an.

Bis heute konnte „Gregorian“ weltweit über zehn Millionen Tonträger verkaufen und Gold- und Platin-Status in 24 verschiedenen Ländern erzielen. Rund drei Millionen Besucher haben das Ensemble bei ihren Konzerten in 31 Ländern live gesehen und ließen sich von den Live-Auftritten der Männer in Mönchskutten begeistern. Ihre Mischung aus gregorianischem Gesang mit moderner Rock- und Popmusik, gepaart mit spektakulären Bühnenshows macht „Gregorian“ einzigartig.

Nach 20 Jahren sind sie zurück

„Gregorian“ kommt nach 20 Jahren opulenter Shows in Arenen und Konzerthallen mit großer Pyrotechnik, Lasershow und Flammenwerfern zurück zu ihrem Ursprung. Bei dieser Tour geht es vorrangig um die Authentizität und die pure Musik.

Konzerttickets sind ab 45 Euro an der Abendkasse erhältlich. Der Einlass ist um 18 Uhr und das Konzert beginnt um 19 Uhr. red