Die Theaterschule Cobi ist am Freitag, 2. Dezember, mit einem Weihnachtsspecial wieder zu Gast im Naturkundemuseum. Als Highlight wird um 17.30 Uhr „Alice im Weihnachtsland“ gespielt.

Turbulent und amüsant

Das weihnachtliche Theaterspecial im Naturkundemuseum ist ein Spaß für die ganze Familie (mit Kindern ab sechs Jahren), teilt Nicole Strehl, die Leiterin der Theaterschule Cobi, mit. Um 14.30 Uhr zeigt die Cobi 3-Gruppe mit der Eigenproduktion „Um Himmels Willen“ ein Theaterstück über die Kraft von Freundschaft und das Überwinden von Gegensätzen. Familie Engel wohnt im Himmel, Familie Teufel in der Hölle. Beide könnten nicht unterschiedlicher sein. Zufällig lernen sich ihre Kinder eines Tages kennen und freunden sich an. Himmel und Hölle sind in Aufruhr! Das darf doch nicht sein! Die Kinder jedoch geben nicht auf, an ihre Freundschaft zu glauben, und schaffen es schließlich, dass sich Himmel und Hölle näher kommen…

Um 16 Uhr gewährt die Cobi 4-Gruppe im Stück „Backstage“ einen amüsanten und turbulenten Einblick hinter die Kulissen einer Theaterproduktion. Der Regisseur Freddy ist von den Diven gestresst und lässt es an seinen Assistentinnen aus. Der unangekündigte Besuch von Kultursenatorin Maier-Schmidt (oder war es Schmidt-Maier?) verschärft die Situation. Der Hauptdarsteller Paul ist mit der Kostümauswahl des Kostümbildners nicht einverstanden und stürzt sich lieber auf den Künstleragenten Mike Jenkinson Junior von der Agentur „Stars und Sternchen“. Da kommt auch Inspizientin Anni irgendwann nicht mehr mit. Und am nächsten Tag ist Premiere.

Um 17.30 Uhr zeigt dann die Cobi 5-Gruppe „Alice im Weihnachtsland“, eine eigene Weihnachtsfassung des Klassikers „Alice im Wunderland“. Alice trifft auf der Suche nach dem weißen Kaninchen auf Dideldei und Dideldum, erlebt im Eisland einen besonderen Gedichtwettbewerb zwischen einer Eisblume und einem Schneemann, reimt mit der vornehmen Raupe, sucht mit der verwirrenden Tigerkatze den Weg und landet schließlich bei der verrücktesten Nicht-Weihnachtsparty des Hutmachers. Die Herzkönigin, die rote Weihnachtskugeln liebt, fordert Alice zu einem gar nicht fairen Krocketspiel heraus, das in einer spektakulären Gerichtsverhandlung endet. Ob es am Ende doch noch fröhliche Weihnachten gibt?

Wiederholungen

Die Stücke werden alle erneut am Donnerstag, 15. Dezember, in der Theaterschule Cobi aufgeführt: um 17 Uhr „Um Himmels Willen“, um 18 Uhr „Backstage“, um 19 Uhr „Alice im Weihnachtsland“ und zusätzlich gibt es um 16 Uhr „Melwins Stern“. red