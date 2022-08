Jeder kennt Karl Mays Romane über Winnetou. Die Bücher wurden in 47 Sprachen übersetzt . Nun erzählt Regisseur Mike Marzuk („Fünf Freunde “) frei nach Karl May die Geschichte des noch jungen Winnetou.

Neu im Utopolis-Kino

Der junge Häuptling Winnetou: Während sich der zwölfjährige Häuptlingssohn Winnetou (Mika Ullritz) selbst bereits als großer Krieger sieht, ist sein Vater Intschu tschuna (Mehmet Kurtulus) der Meinung, sein Sohn müsse erst noch lernen, sein hitziges Gemüt zu zügeln und Verantwortung für andere zu übernehmen. Als das Ausbleiben der Büffel die Apachen existenziell bedroht, ergreift Winnetou die Chance, sich seinem Vater gegenüber zu beweisen. Dazu muss er sich mit dem Waisenjungen Tom (Milo Haaf) arrangieren und sich auf ein gefährliches Abenteuer begeben (103 Minuten; frei ab 0 Jahre, täglich um 16.30 Uhr).

Nope: Em (Keke Palmer) und OJ (Daniel Kaluuya) sind die Eigentümer einer Farm für Hollywood-Filmpferde. Ihre kalifornische Haywood-Ranch, weitab von den ersten Anzeichen menschlicher Zivilisation, ist bereits seit Jahrzehnten in Familienbesitz. Eines Nachts beobachten sie auf ihrem Land schockierende Phänomene, für die es keinerlei Erklärung zu geben scheint. Dabei ahnen sie nicht, dass es sich nur um die Vorboten eines grauenerregenden Geheimnisses handelt (131 Minuten; frei ab 12 Jahren; täglich um 16.10 und 19.40 Uhr).

Kino-Specials

Sneak-Preview:

Den unbekannten Überraschungsfilm zum Sonderpreis gibt es am Montag um 20.10 Uhr.

VHS-Film: Come on, come on: Der New Yorker Radiojournalist Johnny ( Joaquin Phoenix ), der nach einer langen Beziehung wieder Single ist, arbeitet an einer Reportage, für die er Jugendliche in den gesamten USA zu ihrer Zukunft befragt. Doch nach einem Anruf seiner Schwester Viv (Gaby Hoffmann) muss er sich unerwartet um ihren Sohn kümmern, den neunjährigen Jesse (Woody Norman). Es ist das erste Mal, dass Johnny wirklich mit dem Thema Elternschaft in Berührung kommt und die Verantwortung für ein Kind übernehmen muss. Und für den ebenso aufgeweckten wie sensiblen Woody ist es das erste Mal, dass er längere Zeit von seiner Mutter getrennt ist. Gemeinsam begeben sie sich auf einen Roadtrip quer durch die USA (114 Minuten; frei ab 6 Jahren; Dienstag um 19.30 Uhr).

Weiterhin im Programm

Jurassic World: Ein neues Zeitalter 3D (frei ab 12; täglich 16.10 und 19.40 Uhr) – Thor: Love and Thunder 3D (frei ab 12; täglich 16.30 und außer Di. 19.50 Uhr) –

Guglhupfgeschwader (frei ab 12; täglich um 17, 19.30 und 20 Uhr) – Minions 2 3D (frei ab 6; täglich um 16.40 und außer So., Mo. 20 Uhr) – Bullet Train (frei ab 16; täglich um 16.10 und 19.50 Uhr) – Monsieur

Claude und sein großes Fest (frei ab 0; nur So. 20.10 Uhr) – Top Gun: Maverick (frei ab 12; täglich 19.50 Uhr) – Bibi & Tina – Einfach anders (frei ab 0 Jahren; täglich 16.40 Uhr) – The Black Phone (frei ab 16; täglich 20.10 Uhr) – DC League of Super-Pets (frei ab 0 Jahen; täglich um 16.20 Uhr). red