Wieder einmal spielten sich die Roßfelder Musikanten mit böhmisch-mährischer Blasmusik in die Herzen der Zuhörer. Viele Blasmusikfreunde aus nah und fern kamen in die ausverkaufte Gerold-Strobel-Halle nach Bad Rodach. Einer Pressemitteilung zufolge waren auch die Komponisten einiger Stücke, Sascha Dahlke und Daniel Hilbert, unter den Zuhörern.

„Die jungen Roßfelder“ prässentierten unter der Leitung von Daniel Härich vor Beginn des Konzerts ihr gutes musikalisches Niveau und spielten den Filmmusikklassiker „My heart will go on“, sowie zwei Polkas und ernteten viel Applaus.

Mit dem imposanten Konzertmarsch „Egerländer Blut“ starteten die 25 Mitglieder der Roßfelder Musikanten unter der Leitung von Christian Mildenberger in den Abend. Mildenberger hatte ein facettenreiches Programm mit vielen schönen böhmisch-mährischen Polkas, die zum Mitklatschen einluden, zusammengestellt. Mit viel Gefühl spielte Marie Löhnert am Tenorhorn bei dem Solo „The Story“. Carsten Oppel trug am Flügelhorn das Solostück „My Dream“ vor. Die Klarinettistinnen Tanja Engel und Anna-Lena Müller präsentierten das schwungvolle Solostück „Didacta“. Es moderierten Karoline Püls und Pascal Büschel. Gesang war von Christian und Julia Mildenberger zu hören.

Erfolgreiche Nachwuchsarbeit: Die Zweite Vorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB), Stephanie Kramer, ehrte zusammen mit Bürgermeister Tobias Ehrlicher, Landrat Sebastian Straubel und dem Vorsitzenden des NBMB, Norbert Oppel, Oskar Kaiser, Fabienne Langer, Mia Reinermann und Roland Westhäuserwurden für die erfolgreich bestandenen D1-Prüfungen sowie Anna Baumgärtner für das erfolgreiche Ablegen der D2-Prüfung. Jungmusikant Julius Scheler erhielt eine Ehrung für fünf Jahre Musizieren, Pascal Büschel für zehn Jahre. Für das langjährige Engagement im Vorstand wurde Stefan Schunk geehrt. red