Das Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" wird weiter fortgesetzt. Seit Anfang 2016 wird damit die alltagsintegrierte sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtungen unterstützt. Das Programm trägt direkt in den Kitas dazu bei, die Qualität der sprachlichen Bildung zu verbessern und verbindet drei inhaltliche Schwerpunkte: alltagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit Familien. Mit Beginn der neuen Förderperiode legt das Programm "Sprach-Kitas" zudem einen Fokus auf den Einsatz digitaler Medien und die Integration medienpädagogischer Fragestellungen in die sprachliche Bildung. In einer Pressemitteilung sagt Staatsministerin Dorothee Bär, MdB, über die Fördermaßnahmen der Bundesregierung: "Ich freue mich sehr, dass 29 Kitas in meinem Wahlkreis weiter die Förderung des Bundes beziehen können. Etwa jede 10. Kita ist eine Sprach-Kita. Davon profitieren fast 500 000 Kinder und ihre Familien." So wird der Kindergarten Ebenhausen in Oerlenbach auch ab März gefördert. "Außerdem ermöglicht der neue Schwerpunkt Digitalisierung digitale Bildungs- und Austauschformate für die Fachkräftequalifizierung und die Programmabläufe besser nutzbar zu machen", erklärt die Staatsministerin laut Pressemeldung. red