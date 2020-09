Bürgermobil kutschiert Pommersfeldener kostenlos

"Am Ziel angekommen" signalisierte die weiß-schwarze Fahne, die Bürgermeister Gerd Dallner in Händen hielt. Glücklich zeigte er sich darüber, dass - nach einer gewissen Anlaufzeit - das neue Bürgermobil der Gemeinde Pommersfelden nun starten kann.

Mit Kosten von 17 000 Euro hat die Gemeinde für diesen Zweck einen VW Touran angeschafft, der ab sofort den Bürgern aus allen Ortsteilen der Gemeinde zur Verfügung steht. Gunter Kirsch und Frieder Koch, die das Bürgermobil im vergangenen Jahr initiiert haben, werden auch die Beförderung übernehmen.

Fünf ehrenamtliche Fahrer

Zu ihrem Team gehören außerdem Hans-Karl Seubert, Marina Schmidt und Barbara Kirsch, die die Einsatzleitung übernommen hat. Hauptsächlich an Dienstagen sowie an Donnerstagen werde das Bürgermobil unterwegs sein, informierte Gunter Kirsch über die Verfügbarkeit. Anmeldungen sollen einen Tag zuvor bei "miPs" unter der Telefonnummer 09548/922070 eingehen. Das Kürzel steht für "Mobil in Pommersfelden" und richtet sich insbesondere an Bürger, die selbst nicht mehr fahren können oder dürfen.

Für Arzttermine, Krankenbesuche oder auch zum Einkaufen können die Pommersfeldener jetzt auf den Fahrdienst zugreifen. Bis auf Weiteres sei das Angebot der Gemeinde kostenfrei, teilte Bürgermeister Dallner mit.

Die Gemeinde habe für das Bürgermobil ein eigenes Versicherungspaket abgeschlossen, das sowohl die Fahrzeuglenker als auch ihre Fahrgäste absichert.