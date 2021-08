Die Bäckerei Peter Schmitt konnte nach einer erfolgreichen Brotaktion eine Spende von 500 Euro ans Tierheim Wannigsmühle übergeben. Nach dem verheerenden Brand im Tierheim wurde nicht lange überlegt und eine Brotaktion in Münnerstadt und Nüdlingen gestartet, bei der beim Kauf eines Sportlerbrots jeweils 50 Cent in den Spendentopf fürs Tierheim flossen. Im Aktionszeitraum wurden an die Kunden 751 Sportlerbrote verkauft, was eine Spendensumme von 375,50 Euro ergab. Die Bäckerei Peter Schmitt rundete den Betrag auf 500 Euro auf und übergab die Spende symbolisch in Form von Laugenzahlen an Ursula Böhm vom Tierheim für den Wiederaufbau. red