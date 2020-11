Eine große Feier konnte coronabedingt leider nicht stattfinden im Hause Ruderich in Sassanfahrt anlässlich der Diamantenen Hochzeit von Etta und Christoph. Wenigstens gratulierte der Bürgermeister an der Haustür und die Kinder und Enkelkinder kamen einzeln vorbei.

Kennen gelernt hat sich das Paar 1958 beim Tanzen in Buttenheim. Hier sprang bereits der Funke über und so beschlossen die Bambergerin Etta und der Sassanfahrter Christoph, am 11. November standesamtlich und einen Tag darauf kirchlich zu heiraten. In der Folge wurde in Sassanfahrt in der Pfarrer-Hopfenmüller-Straße ein Haus gebaut.

Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. Mittlerweile ist die Familie um drei Enkel und zwei Urenkel angewachsen. Während sich Edda Ruderich um den Haushalt kümmerte, verdiente ihr Mann als gelernter Schreiner den Unterhalt bei der Hirschaider Kinderwagenfirma Hourdeaux & Bergmann in führender Stellung. Nach Schließung dieses Betriebes arbeitete er noch ungefähr 20 Jahre bei der Firma Siemens.

Bekannt sind die beiden aber vor allem als Schützen beim Schützenverein Hubertus 70 in Sassanfahrt, wo Christoph jahrelang Vorstand war, bis er von seinem Sohn Harald abgelöst wurde. Heute ist er vor allem noch mit den Böllerschützen sehr gefragt, deren Hauptmann er ist. Aber auch bei den Altendorfer Anglern war er als Gewässerwart tätig und ist heute noch Gewässeraufseher.

Wenn dann noch neben Enkeln und Ehrenamt Zeit ist, findet man die beiden in ihrem Garten in Erlach bei der Gartenarbeit. Vielleicht ist das der Grund, dass beide heute noch so rüstig und körperlich fit sind.