Beim Linksabbiegen hat es gekracht Gegen Mauer eines Wohnanwesens

Sachschaden von etwa 11 000 Euro entstand an zwei Autos, die am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr in einen Verkehrsunfall an der Einmündung Münchner Ring/ Von-Ketteler-Straße verwickelt waren. Hier übersah eine Ford-Fahrerin beim Linksabbiegen den Pkw eines Vorfahrtsberechtigten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Pedelec-Fahrer landet im Krankenhaus Am Montag kurz vor 17 Uhr missachtete an der Einmündung Kunigundendamm/Bleichanger ein VW-Fahrer die Vorfahrt eines Pedelec-Fahrers. Dieser stürzte beim Zusammenstoß und zog sich Abschürfungen und eine Kopfplatzwunde zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von etwa 1000 Euro.

Zwischen dem 15. und 20. Juni wurde im Stadtteil Gaustadt in der Jungkreutstraße die Mauer eines Wohnanwesens von einem Unbekannten angefahren und ein Schaden von etwa 500 Euro angerichtet. Der Unfallverursacher machte sich danach aus dem Staub. Die Polizei, Telefon 0951/9129-210, nimmt Hinweise zum Täter entgegen.

Wer hat den Skoda angefahren? In der Stammfeldstraße wurde zwischen Samstag und Montagmorgen die linke Fahrzeugfront eines dort geparkten schwarzen Skoda Fabia angefahren. Sachschaden: rund rund 3500 Euro. pol