Beim Linksabbiegen hat es gekracht

Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 13.20 Uhr an der Einmündung Münchner Ring/Von-Ketteler-Straße. Dort übersah beim Linksabbiegen der Fahrer eines Kleintransporters die Vorfahrt eines Mercedes-Fahrers. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 15 000 Euro beziffert. 36-Jähriger gibt Drogenkonsum zu Am Mittwochabend kontrollierte die Polizei am Margaretendamm einen E-Scooter-Fahrer, wobei bei dem 36-jährigen Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden. Nach eigenen Angaben des Mannes hatte dieser am Morgen Crystal konsumiert, weshalb eine Blutentnahme unumgänglich war. Bei einer Wohnungsnachschau fanden die Beamten dann noch eine geringe Menge Crystal sowie Marihuana, die sichergestellt wurde. pol