Die Grundschulen in Baunach und Reckendorf freuen sich über zwei mobile Luftfiltergeräte für jedes Klassenzimmer.

Experten sind sich einig, dass während der Corona-Pandemie nur mithilfe guter Belüftung und/oder Luftfilterung in Räumen eine Übertragung von Viren über Aerosole so gering wie möglich gehalten werden kann. Vor allem aber in den kalten Jahreszeiten ist langes Stoßlüften nur bedingt sinnvoll. Daher haben sich Schule und Verwaltungsgemeinschaft Baunach jetzt darauf verständigt, dass effiziente Lösungen erforderlich sind, die einen sicheren Betrieb unserer Bildungseinrichtungen ermöglichen. Das Lüften wird weiterhin ein wichtiger und sinnvoller Baustein bleiben. Aber an kühlen Frühlingstagen oder im kommenden Herbst /Winter wird nun längeres Stoßlüften nicht mehr notwendig sein.

„Dadurch hoffen wir unseren Grundschülern die momentane Situation etwas einfacher zu gestalten“, freut sich Gemeinschaftsvorsitzender Tobias Roppelt in der Mitteilung. Mit Unterstützung der Firma Dr. Max Iann Invest GmbH konnten 24 hochwertige Luftfiltergeräte der Fa. Marreal angeschafft werden. Rektor Rudolf Hennemann und Gemeinschaftsvorsitzender Roppelt bedanken sich für die großzügige Mithilfe bei Familie Iann.

„Angesichts der steigenden Infektionszahlen geben uns die Geräte ein deutlich besseres Gefühl im Unterricht, daher freuen wir uns sehr über diese Investition“, bekräftigt Hennemann.

Die Geräte laufen leise und gewährleisten mit ihrer sechsfachen Luftfiltrationsrate pro Stunde auch bei geschlossenen Fenstern, dass Gerüche, Schadstoffe und Aerosole in der Luft effektiv reduziert werden.