Zwei Leichtverletzte forderte ein Unfall am frühen Montagmorgen auf der A 73. Auf der Rückreise aus dem Urlaub kam eine 40-jährige Opel-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts ins Bankett. Beim Zurücklenken auf die Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern, prallte in die Mittelschutzplanke und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich der Pkw mehrfach überschlug. Die Fahrerin und ihre 15-jährige Tochter wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 39-jährige Vater blieb unverletzt. Der Sachschaden summiert sich auf rund 12.000 Euro.

Gaststättenbesuch wird teurer als erwartet

Einer Besucherin in einer Gaststätte am Schönleinsplatz wurde am Samstag zwischen 18 und 22.15 Uhr aus ihrer Geldbörse, die in der Handtasche verstaut war, ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen . Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei Männer, die hinter der Geschädigten saßen und sich verdächtig benommen hatten. Eine nähere Beschreibung konnte die Geschädigte allerdings nicht abgeben.

Unfallverursacher

sucht das Weite

Am Sonntag kurz nach 12 Uhr wurde in der Nürnberger Straße ein Toyota-Fahrer von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er beim Ausparken einen dort abgestellten grauen Mitsubishi am Heck anfuhr. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 500 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

54-Jähriger beleidigt Polizeibeamte

Während eines Polizeieinsatzes am Sonntagabend kurz nach 19.30 Uhr wurden in der Mohnstraße zwei Polizeibeamte von einem 54-jährigen Mann grundlos beleidigt. Der Mann hatte 1,04 Promille Alkohol im Blut und muss sich jetzt wegen Beleidigung strafrechtlich verantworten.

Kinder legen in Hinterhof Brand

Zwei Kinder im Alter von etwa acht und zehn Jahren wurden am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr in einem Hinterhof eines ehemaligen Imbissstandes in der Kornstraße dabei beobachtet, wie sie über den Zaun stiegen und einen Pappkarton anzündeten. Die Feuerwehr musste den kleinen Brand löschen. Hinweise auf die beiden noch unbekannten Kinder nimmt die Bamberger Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen.

Handydieb langt

am Stadion zu

Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr legte ein junger Mann am Volksparkstadion, während er dort Fußball spielte, sein Handy am Spielfeldrand ab. Als er es später wieder abholen wollte, war es verschwunden. Das blaue Mobiltelefon der Marke Samsung hat einen Zeitwert von rund 150 Euro. pol