Mehr Transparenz bei der Bürgerbeteiligung in Sachen Erlichstraße hat die Stadtratsfraktion FW-BuB-FDP in einem Antrag an Oberbürgermeister Andreas Starke ( SPD ) eingefordert. In der Diskussion der vergangenen Wochen um die Öffnung der Erlichstraße sei bekannt geworden, dass die Unterschriften, die im Sitzungsvortrag des Mobilitätssenats vom 11. Mai aufgeführt wurden, größtenteils an einem Kiosk gesammelt wurden, berichtet die Fraktion. Deshalb beantragen die Räte unter Vorsitz von Daniela Reinfelder , dass die Verwaltung die der Sitzungsvorlage zugrunde liegende Unterschriftenliste dahingehend prüfen soll, dass nur Unterschriften von Bewohnern im Umfeld der Erlichstraße berücksichtigt werden. Außerdem solle die Anzahl der Unterschriften differenziert dargestellt werden, und zwar nach Bewohnern mit Wohnsitz in der Erlichstraße und Bewohnern mit Wohnsitz in den direkt angrenzenden Straßen. red