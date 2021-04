Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft die Bevölkerung dazu auf, am morgigen Sonntag all jener Menschen zu gedenken , die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben sind. Auch die Stadt Bamberg folgt diesem Ansinnen.

Am „Zelt der Religionen“ (Bild) am Markusplatz wird am Sonntag ein Kranz aufgestellt. Diesen Ort können die Bürger aufsuchen, um Kerzen als Zeichen des Gedenkens zu entzünden. „Gerade in Zeiten wie diesen ist es von großer Bedeutung für unseren Zusammen­halt als Gesellschaft, dass wir mitfühlen und unsere Anteilnahme ausdrücken“, bekennen Bambergs OB Andreas Starke und sein Stellvertreter Jonas Glüsenkamp. Sichtbares Zeichen des Gedenk­tages wird zudem Trauer­beflaggung am Alten Rat­haus und am Rat­haus Maxplatz sein. Außerdem sind die evangelischen und katholischen Kirchen­gemeinden im Stadt ­gebiet eingeladen, sich um 13 Uhr mit einem mehrminütigen Glockenläuten zu beteiligen. Foto: Stadt Bamberg