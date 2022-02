Ein neuer Anlauf, den Dreiakter „Bauernschläue“ doch noch auf die Bühne des Sportheims zu bringen. Jürgen Ernst, Susann Neubauer, Lukas Weber, Nicole Brandl, Gotthard Woitzik, Raimund Werner, Maria Hack, Jens Göpel und Elena Hack hoffen, dass gelingt, was Corona seit zwei Jahren verhindert: Spaß mit den faulen Jakobsbauern, die nach einem Betriebsunfall der Bäuerin von der resoluten Tante Martha aufgemischt werden. Einige mysteriöse Pilger kommen dazu und streuen Unfrieden in das sonst so idyllische Landleben von Pettstadt .

Der Kartenvorverkauf (vor allem für diejenigen, die noch Karten für die abgesagten Vorstellungen 2020 haben) ist am 18. und am 25. Februar, jeweils ab 17 Uhr im Heim des SV Pettstadt in der Hammerstatt. Vorstellungen sind vom 4. März bis 9. April, jeweils freitags und samstags ab 19 Uhr. An den Vorstellungstagen gelten die dann aktuellen Corona-Schutzregeln (siehe Homepage des SV Pettstadt ). wb