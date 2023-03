Die Singgemeinschaft Gunzendorf hat bei ihrer Generalversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Darüber informiert die Gemeinschaft in einem Pressetext.

Die Wahl wurde von Winfried Bauer geleitet. Die für die jeweiligen Positionen vorgeschlagenen Kandidaten wurden einstimmig gewählt und nahmen die Wahl an. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender Albert Först, Stellvertretender Vorsitzender Stefan Böhmer, Schriftführerin Tanja Hasenstab, Kassier Hans Gebhardt, Chorleiter Bernhard Stadter, Beisitzer Andreas Kramer, Beisitzer Reinhold Kraus, Beisitzerin Hannelore Melber, Beisitzerin Beate Ringer, Beisitzerin Andrea Roppelt.

Ein Sonntag im Mai

In seinem Bericht als Vorsitzender gab Albert Först einen Überblick über die Ereignisse des abgelaufenen Jahres. Es begann an einem Sonntag im Mai, als der Gedenkgottesdienst für den langjährigen Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden Erwin Gebhardt stattgefunden hatte. Bei einem Grillabend Ende Juli fand die Jahresversammlung statt.

94 Mitglieder

Im November feierte Albert Först seinen 60. Geburtstag . Schließlich gab es zum Jahresende nach dreijähriger Pause, bedingt durch die Coronapandemie, wieder ein vorweihnachtliches Konzert. Die Singgemeinschaft umfasste am Ende des Jahres 94 Mitglieder, davon 26 aktive Sängerinnen und Sänger. Folgende Veranstaltungen sind noch geplant: Sonntag, 30. April, Teilnahme am Georgiritt zur Sankt-Georgs-Kapelle am Senftenberg; 24. Juni, Konzert der drei Chöre des Deichselbachtals im Phönix-Heim in Buttenheim; 28. Juli, Saisonabschluss mit Wanderung zu einem Bierkeller; 17. September, musikalische Gestaltung des Gottesdienstes in der Sankt-Nikolaus-Kirche anlässlich der Gunzendorfer Kerwa; 23. Dezember, Weihnachtskonzert mit festlicher Musik in der Sankt-Nikolaus-Kirche in Gunzendorf am Vorabend der Weihnachtsfeiertage. red