Software, made in Bamberg, gibt individuellen Aufschluss für die Menschen, die sich mit Corona infiziert haben. Darauf weist das Landratsamt hin.

„Wann endet meine Quarantäne ?“ Diese zentrale Frage beschäftigt derzeit die mehr als 4000 Menschen in Stadt und Landkreis Bamberg, die mit Corona infiziert sind. Täglich kommen aktuell mehrere hundert Betroffene dazu. Die Antwort auf diese drängende Frage hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa vom Impfstatus , vom Beginn der Symptome, von den aktuellen Vorgaben des Robert-Koch-Institutes …

Beantwortet haben diese Frage bisher auch die Mitarbeiter des Contact-Tracing-Teams (CTT) und der Quarantäne-Hotline des Fachbereichs Gesundheitswesen beim Landratsamt in Bamberg: telefonisch, schriftlich, während der Dienstzeiten, auch am Wochenende. Ab sofort erhält das Team Un-terstützung von einem Helfer, der rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche ansprechbar ist: Der Fachbereich Gesundheitswesen und die Gesundheitsregion-plus haben einen digitalen Quarantäne-Rechner entwickelt, der unter www.corona-bamberg.de ab sofort im Handumdrehen die Antwort auf die für viele Infizierten wichtigste Frage gibt.

Die Betroffenen erhalten den Angaben des Landratsamtes zufolge seit Donnerstag per Post nicht nur die allgemeinen Informationen zur Infektion, sondern auch einen individuellen Code, mit dem sie sich in den Quarantäne-Rechner einwählen können. Dort geben sie die Informationen zu ihrem persönlichen Impfstatus und Symptombeginn ein und erhalten dann die Antwort, wann die Quarantäne mit oder ohne die Möglichkeit einer früheren Freitestung endet.

„Der Verwaltung haftet oft das Image an, wenig fortschrittlich zu sein. Der Quarantäne-Rechner ist ein Beleg dafür, dass dieses Vorurteil überholt ist. Hier haben unsere Mitarbeiter nach einer digitalen Lösung gesucht, ein dringendes Informationsbedürfnis unserer Bevölkerung bei immer weiter steigenden Fallzahlen noch besser bedienen zu können. Und das bei der riesigen Belastung der Pandemie. Das verdient hohe Anerkennung“, fasst Landrat Johann Kalb zusammen.

Susanne Paulmann, Leiterin des Fachbereichs Gesundheitswesen am Landratsamt, sieht neben der schnelleren Information für Betroffene auch Vorteile für die Behörde: „Die Daten … werden elektronisch an uns übermittelt und durch den individuellen Code direkt dem jeweiligen Fall zugeordnet.“ red