Großer Andrang und viele Fragen: Über 100 interessierte Bürgerinnen und Bürger kamen zum Bürgerdialog der Stadt Bamberg in der Wunderburg, der nach der langen Corona-Pause wieder stattfinden konnte. Viele Themen rund um Bahnausbau, Verkehr und Schauer-Gelände beschäftigten die Bürgerschaft, wie aus einer aktuellen Mitteilung der Stadt hervorgeht.

Oberbürgermeister Andreas Starke bedankte sich beim Vorsitzenden des Bürgervereins Wunderburg, Dieter Gramß, für die Einladung und signalisierte, vor allem im Zusammenhang mit dem Bahnausbau weiterhin eng im Austausch bleiben zu wollen: „Wir werden eine erneute öffentliche Veranstaltung mit den Fachämtern zur Planung der Kreisverkehre organisieren, bei der wir uns wunschgemäß auch den Detailüberlegungen widmen“, so Starke. Dieser Vorschlag stieß auf große Zustimmung unter den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern .

Vor der Aussprache im Pfarrsaal führte Oberbürgermeister Andreas Starke gemeinsam mit Stadtbau-Geschäftsführer Veit Bergmann die Bürgerinnen und Bürger durch das Wohngebiet Ulanenpark.

Sanierung der Schule

Dort sind inzwischen 17 Familien in die neu gebauten Reihenhäuser eingezogen. Weitere sieben Einheiten werden ab Herbst 2023 vermietet. Weitere Bauabschnitte inklusive des neuen Kindergartens werden folgen. Die Brachfläche zwischen den Gebäuden soll noch in diesem Jahr begrünt werden. Ebenso erfreulich: Die Teilgeneralsanierung der Wunderburgschule, einem der ältesten Schulgebäude im Grund- und Mittelschulbereich in Bamberg , schreitet voran. Dabei geht es nicht nur um die erforderliche Sanierung des Bestands: „Die Schulgebäude technisch fit zu machen fürs 21. Jahrhundert, ist eine große Aufgabe und unser Ziel“, so Finanzreferent Bertram Felix.

Demnach ist im Dezember 2022 der erste Abschnitt der Fassade und des Dachs auf der Seite Holzgartenstraße abgeschlossen worden. Im Frühjahr folgt dann die Fassade im Hofbereich. Eine besondere Herausforderung stellt auch die Sanierung der Innenräume dar: „Wir müssen erhebliche Sanitärsanierungen vornehmen. Es wird alles bis auf den Rohbau zurückgebaut, damit wir auch die Leitungen austauschen können“, so Felix.

Die Haustechnik wird komplett erneuert, die Beleuchtung vollständig auf energiesparende LEDs umgestellt. Außerdem wird die Heizungsanlage mit einem Fernwärmeanschluss versehen, um dem Ziel näher zu kommen, den öffentlichen Gebäudebestand bis 2040 CO2-neutral zu machen.

Insgesamt wurden vom Stadtrat im Haushalt für die Sanierung knapp 6,2 Millionen Euro genehmigt. Derzeit liege man mit 130.000 Euro unter diesen Kosten, so Felix. Der Abschluss der Arbeiten ist für 2025 vorgesehen. red