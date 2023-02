Das Filmkunstkino „Odeon“ hat seinen 20. Geburtstag gefeiert. Im letzten Jahr musste das Jubiläum aufgrund von Corona ausfallen. Doch in diesem Jahr wurde die Feier nachgeholt, das teilte das Kino in einer Pressemitteilung mit.

Die Betreiber hatten befreundete Künstler und Grafiker gefragt, ob diese ein Motiv für einen Geburtstagskalender gestalten würden. Dieser wurde dann selbst im Riso-Druckverfahren hergestellt und an den Kinokassen verkauft. Den Erlös haben die Betreiber aufgerundet. Nun, ein Jahr später, haben die Betreiber der Aktion „Seebrücke Bamberg “ einen Scheck über 800 Euro übergeben – als Dank für die tolle und unterstützenswerte Arbeit.

1956 hatte das „Odeon“ ursprünglich als „Centralfilmpalast“ mit 450 Sitzplätzen eröffnet. Nach der Umbenennung im Jahr 1960 in „Citypalast“ folgte in den 70ern die Aufteilung in drei Säle mit dem Namen City-Kinozentrum, wo vor allem Mainstream-Filme gezeigt wurden. 2001 schloss es die Türen, um der Konkurrenz des Multiplex-Kinos zu weichen. Um dem Arthausfilm noch mehr Raum zu geben, eröffneten Diana Linz und Gerrit Zachrich dann 2002 das „Odeon“ mit zwei Sälen. red