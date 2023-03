Ein Benefizkonzert findet am 1. April von 20 bis 23 Uhr in der Kulturfabrik in der Ohmstraße statt.

Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat viele Opfer gefordert und Hunderttausende von Menschen obdachlos gemacht. Die aktuellen Lebensbedingungen in den Krisengebieten sind schwierig. Es mangelt an fast allem und es gibt für viele betroffene Familien kaum Hilfen, in der Türkei besonders in der Region Antakya/Hatay und in Nord-Syrien.

Die Musikerinnen und Musiker aus Bamberg und Umgebung möchten deshalb einen kleinen Beitrag leisten, die Menschen in diesen Gebieten zu unterstützen − mit einem Benefizkonzert .

50 Prozent der Spenden gehen an Ärzte ohne Grenzen in Nord-Syrien, die anderen 50 Prozent sind für aktuelle Hilfs-Lieferungen der lokalen alevitischen Gemeinden in die Süd-Türkei.

Tickets für zehn Euro sind an der Abendkasse erhältlich, um Spenden wird gebeten.

Mit dabei sind „Gökyildiz Projekt“: eine internationale Projekt-Formation rund um die charismatische türkische Sängerin Gülcan Gökyıldız. Musikalisch bewegen sich die fünf Musiker des „Himmelsstern“-Projektes zwischen anatolischem Rock, Pop, traditionellem türkischen Liedgut und diversen, eher „westlichen“ musikalischen Einflüssen wie Jazz, Jazzrock oder Funky-Grooves.

Stand am Anfang des Projektes noch die musikalische Begegnung im Vordergrund mit interkultureller Session und einer eher freien Interpretation türkisch-arabischer Klangmotive, so haben Sängerin Gülcan und ihre Band in den vergangenen Monaten mit Energie, Leidenschaft und einer unglaublichen Spielfreude einen vollkommen eigenen Stil entwickelt. Haluk Levent meets Scorpions, Cem Karaca meets John Coltrane , Ahmet Kaya meets Dissidenten ... In wechselnder Instrumentierung kommen dabei Schlagzeug, Percussion, Bass, Gitarre, Keyboards oder Saxophon zum Einsatz – eine spannende musikalische Begegnung zwischen Ost und West.

Spaß am Experimentieren

Mitmachen werden auch „Strange Brew“: Vor gut einem Jahr fanden sich drei Musiker zu Feierabend-Sessions mit Spaß am Experimentieren und eigenem Sound zusammen. Auf ihrer Zeitreise zu den Anfängen handgemachter Rockmusik wagten sie sich als Trio an verschiedene Genres der Rock- und Popmusik. Auch wenn die einzelnen Stücke jedesmal − je nach Stimmung − etwas anders klingen, haben sie einen hohen Wiedererkennungswert für alle Freunde der analogen Schallplatte. Der Spaß, den „Strange Brew“ beim Proben haben, wollen sie aufs Publikum übertragen und es zum Erinnern und Tanzen animieren.

Auch die Musiker und Sänger „Ergün Kılınçsoy und Rait Buzluhan“ präsentieren bekannte türkische Melodien auf der Saz. Als musikalische Gäste aus Hof unterstützen sie die Veranstaltung mit dem wunderbaren Klang ihrer beiden Langhalslauten sowie ihren tollen Stimmen.

Dabei auch: Hesam Asgari. Der Bamberger Vollblutmusiker kommt ursprünglich aus dem Iran und lebt seit einigen Jahren in Bamberg . In der lokalen Szene angekommen, musiziert er inzwischen in verschiedensten Bands und Musik-Formationen. red