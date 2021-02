Michael Memmel

Na, haben Sie schon einen Termin beim "Bader"? Noch nicht? Um Himmels Willen! Dann laufen Sie ja höchste Gefahr , dass Sie auch Wochen, nachdem die Friseure wieder geöffnet haben, mit einer ungezähmten Mähne herumlaufen, neben der selbst Slash von "Guns'N Roses" eine Kurzhaarfrisur trägt. Naiv wie ich bin, habe ich erst am Donnerstag versucht, einen Termin bei der Hairstylistin meines Vertrauens zu vereinbaren - um festzustellen: Erstmal muss ich einen Termin kriegen, um einen Termin zu vereinbaren.

Puh, und jetzt? Aufs Glück hoffen oder tief in die Tasche greifen! Bei Radio Bamberg gibt es am heutigen Freitag ein paar Termine direkt für Montagmorgen zu gewinnen. Da wäre ich auf einen Schlag in der Pole Position! Wenn's nicht klappt, bleiben noch diverse Versteigerungen von Terminen - für den guten Zweck versteht sich. Zum Beispiel von einem Barbershop am Gabelmann. Da liegen die Gebote aktuell bei 104 und 108,36 (!) Euro für die Premium-Dates. Eigentlich ein Schnäppchen, denn bei einem Friseur in Bayreuth fiel erst bei 422 Euro der Hammer.

Aber am besten: Ich pfeife auf die Eitelkeit - und werde einfach Rockstar!