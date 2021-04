Der Kreisverband Bamberg-Forchheim der Partei Die Linke hat ihren Direktkandidaten für den Wahlkreis 236 gewählt. Jan Jaegers (26) wird für die Linken in den Bundestagswahlkampf gehen. Jaegers beendet derzeit seinen Master in Politikwissenschaften an der Universität Bamberg , ist im Kreisvorstand der Linken und arbeitet als Geschäftsführer für die Bamberger Stadtratsfraktion der Bamberger Linken Liste und der “Partei“. Im Bundestag wolle er sich laut der Pressemitteilung für eine bessere Nahverkehrsstruktur der Region einsetzen, für bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung – insbesondere im Pflegebereich , Einzelhandel und Gastronomiegewerbe –, für die Abschaffung der Hartz IV-Sanktionen, für konsequenten Klimaschutz und einen Nationalpark Steigerwald sowie für einen menschengerechten Schutz von Geflüchteten. Wichtig ist zudem, dass vom Bund wieder mehr Gelder an die Kommunen gehen, damit wichtige Investitionen wie beispielsweise die Sanierung der Schulen, der Ausbau des ÖPNVs und die Stärkung sozialer Hilfsangebote getätigt werden können. Neben den Problemen vor und durch die Corona-Pandemie erkennt Jaegers die Klima-Krise als eines der drängendsten Probleme. Diese könne jedoch nur dann bewältigt werden, wenn die sozialen Probleme mit dem Klimaschutz zusammengedacht würden. Denn solange Menschen um ihre Existenz bangen müssten, solange werde es eine Illusion bleiben, damit dem Klimawandel entschieden begegnen zu können. red