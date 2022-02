„Bitte Teil B noch einmal. Die Klarinetten mit mehr Leidenschaft, und der Rest bitte etwas leiser“, tönt die ruhige Stimme aus dem Lautsprecher. Dirigent Thomas Wolf erklärt seinen Musikern noch einmal die Feinheiten dieser Stelle. Dann brennt das rote Lämpchen und es geht wieder los. Achtung, Aufnahme! So schaute der Alltag der rund 30 Musiker der Don-Bosco-Musikanten aus Bamberg in den vergangenen fünf Tagen aus.

Nach zwei verschobenen Terminen für die Aufnahme der neuen CD hat es nun endlich geklappt. Am Mittwochnachmittag rückte der Tross des Bayerischen Rundfunks mit seinem blau-weißen rollenden Tonstudio beim Pfarrheim in Gundelsheim an. Die flinken Helfer verwandelten den Saal in kürzester Zeit in ein Aufnahmestudio mit modernster Technik.

Nur mit negativem Corona-Test

Als die Musiker ankamen, galt es zuerst einmal, in der vereinseigenen Teststation anzutreten. Nur mit tagesaktuellem negativem Corona-Test durfte an den Aufnahmen teilgenommen werden.

Punkt 18 Uhr ging es los. Das Team des Bayerischen Rundfunks – Studio Franken unter der Leitung von Werner Aumüller schaltete zum ersten Mal die rote Lampe für die Aufnahme ein. Und so ging es dann weiter bis zum Sonntag.

Blasmusik mit fränkischem Bezug

Die Aufnahmen zogen zahlreiche neugierige Passanten an, die durch den auffälligen Aufnahmewagen des BR aufmerksam geworden waren. Nicht zuletzt der Gundelsheimer Bürgermeister Jonas Merzbacher aus dem benachbarten Rathaus kam zur Stippvisite vorbei und begrüßte die Musiker und das Aufnahme-Team in seiner Nachbarschaft.

Die Idee für die nunmehr dritte CD der Don-Bosco-Musikanten reifte bereits im Jahr 2020. Die neue CD sollte im Jahr 2021, pünktlich zum 70-jährigen Bestehen der Bamberger Formation, präsentiert werden. Das große Thema sollte Blasmusik mit fränkischem Bezug sein. Hierzu hatte Dirigent Thomas Wolf seine Kontakte spielen lassen und zahlreiche fränkische Komponisten um Beiträge gebeten. Wolf selbst hat einige Stücke beigesteuert, so zum Beispiel das bekannte Lied „Tief im Frankenwald“ und einen Marsch mit dem „Frankenlied“ im Schlussteil. Und auch Werner Aumüller, der Projektleiter vom Bayerischen Rundfunk , hat zwei Stücke arrangiert. Hier handelt es sich um klassische fränkische Volksmusik, die er für eine größere Besetzung angepasst hat.

Insgesamt 14 Stücke aufgenommen

Die Corona-Pandemie sorgte allerdings zweimal für die Absage der geplanten Aufnahme. Doch nun hat es endlich geklappt. Am Sonntagnachmittag um 14 Uhr war die Musik für die CD im Kasten. Insgesamt 14 Stücke wurden aufgenommen, die sich dann auf dem Tonträger mit dem Titel „Grüße aus Franken“ wiederfinden lassen.

Wann genau die CD erhältlich ist, steht noch nicht fest. Allerdings ist eine Veröffentlichung im Frühsommer geplant, damit die Don-Bosco-Musikanten ihr Werk auch live präsentieren können. red