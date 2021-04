Gitarre lernen ohne Notenkenntnisse? Das ist möglich beim neuen Online-Kurs "Gitarre - Liedbegleitung : Popsongs " der VHS Bamberg Stadt. Dieser startet am Freitag, 16. April, und findet sechs Mal jeweils von 16 bis 17 Uhr statt. Ob Lagerfeuer-Ohrwurm "Country Roads" oder der individuelle Lieblingssong - Dozentin Saskia Reich erarbeitet mit den Teilnehmenden Klassiker und neuere Titel der Popmusik in einfachen Arrangements. Maximal sechs Personen ermöglichen eine individuelle Betreuung. Für Interessierte mit Kenntnis der Grundakkorde einschließlich einiger der gängigsten Barré-Akkorde sowie der gebräuchlichsten Schlag- und Zupfmuster sind noch Plätze frei im "Spielkreis für Fortgeschrittene II" am Donnerstag, 15. April, von 19.30 bis 20.30 Uhr. Dieser Kurs findet elf Mal statt. Anmeldung und Infos mit Kursnummer 6702 oder 6716 auf www.vhs-bamberg.de oder unter Telefon 0951/871108. red