Die Corona-Lockerungen nimmt die DLRG Hirschaid zum Anlass, Interessenten am kommenden Pfingstwochenende ganztägig auf Corona zu testen. Die Verantwortlichen haben sich zu dem Schritt entschieden, um die Hygienekonzepte im Zusammenhang mit den Öffnungen der Biergärten und Außengastronomien zu unterstützen. Die Bürger können sich täglich kostenlos im Wasserrettungszentrum in der Bahnhofstraße in Hirschaid testen lassen und zwar am Samstag, Pfingstsonntag und Pfingstmontag jeweils von 8.30 bis 18 Uhr. Die Bescheinigungen werden auch in englischer Sprache ausgestellt. Ebenso wird die Ausweisnummer aufgedruckt. Eine Anmeldung auf der Homepage der DLRG (https://hirschaid.dlrg.de/) ist erwünscht, jedoch nicht zwingend erforderlich. Eine geringe Wartezeit sollte in Kauf genommen werden. Die Ehrenamtlichen sind aber bestrebt, diese so kurz wie nur möglich zu halten. red