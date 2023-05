In Münchberg fand der Judo-Bezirkstag statt. Insgesamt 17 Vereine sind in Oberfranken in dieser Sportart aktiv. Sehr ernüchternd war das Resümee aufgrund der vorangegangenen Corona-Pandemie .

Die Sportart Judo gilt als Vollkontakt- und Hallensportart. Die Vereine verzeichneten daher einen deutlichen Mitgliederschwund im Nachwuchsbereich. Zwei Klubs meldeten sich gänzlich ab.Vor allem der Judo-Jugend hat die Corona-Pause arg zugesetzt. Umso erfreulicher ist nun das Wiederaufleben dieser olympischen Sportart. In Bamberg ist Judo bereits seit knapp acht Jahrzehnten etabliert. Unter dem 2011 verstorbenen Judovater Gerhard Greiner erlebte die Judo-Abteilung des Post-SV Bamberg ihren Höhepunkt. Mittlerweile agiert Enkel Peter Greiner als Abteilungsleiter. Die Judoabteilung ist in der Domstadt sehr erfolgreich im Wiederaufbau und in der Nachwuchsarbeit.

Peter und Paul Greiner (Vater, 6. Dan) sind im Bezirk Oberfranken als Prüfungsbeauftragte bei der Wiederwahl in ihren Ämtern bestätigt worden. Zu ihren Aufgaben gehören die Einteilung von Prüfern und das Vermitteln von Techniken für hohe Schülergrade sowie die Fortbildung der Bezirksprüfer. Im Mai findet erstmals eine Prüferfortbildung zusammen mit dem Bezirk Mittelfranken statt. Referent ist unter anderem der Erlangener Erstliga-Trainer Dominik Röder.

Dietfried Fösel