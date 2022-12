Seit mehr als 30 Jahren engagieren sich Michaela Revelant und Wilhelm Dorsch bei der Bamberger Tafel. Sie und die vielen

weiteren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sorgen wöchentlich dafür, dass über 300 Familien mit Lebensmitteln versorgt werden.

Die Gaben, die sonst bei Supermärkten, Bäckern sowie Privatpersonen im Müll landen würden, werden hier dringend benötigt. Die Hilfe der Tafel in Bamberg erstreckt sich jedoch mittlerweile weit über den Bereich Lebensmittel hinaus. So unterstützt die Tafel bei Gängen zu Stadtwerken oder Schuldnerberatung, Gesprächen in Notsituationen, aber auch in finanziellen Notlagen.

„Es ist ein schönes Gefühl, Menschen helfen zu können. Das können wir aber nur, wenn es Spenderinnen und Spender gibt“, bedankt sich der Mitgründer Wilhelm Dorsch .

Bei einer Spendensammelaktion unserer Dienstanfängerinnen und -anfänger konnten 2500 Euro für die Tafel Bamberg gesammelt und kürzlich als vorweihnachtliche Gabe durch die Jahrgangssprecher und die Leiterin des ersten Dienstjahres Polizeirätin Laura Ochs überreicht werden. red