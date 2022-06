Mit 1,96 Promille Alkohol im Blut hat ein 33-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag einen Verkehrsunfall gebaut. Der Mann war mit seinem Toyota auf der Staatsstraße 2190 in Richtung Memmelsdorf unterwegs, als er eine Verkehrsinsel mit entsprechender Beschilderung übersah. Sein Auto prallte gegen ein Verkehrszeichen. Dessen Reparatur wird etwa 250 Euro kosten. Der Schaden am Toyota ist mit 8000 Euro deutlich höher.

Spiegelklatscher

mit Folgen

Ein 61-Jähriger war am Mittwoch mit seinem Lastwagen auf der Kreisstraße von Memmelsdorf in Richtung Pödeldorf unterwegs. In Höhe des Tennis-Clubs geriet er zu weit nach links und touchierte mit dem Außenspiegel einen entgegenkommenden Laster. Das hatte Folgen: Spiegelteile flogen auf ein hinter dem Brummi fahrendes Auto. Der Schaden an den Lkw-Spiegeln und am Auto summiert sich auf 2500 Euro.

13-Jähriger

stürzt vom Fahrrad

Ein 13-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf der Ortsstraße Am Sportplatz unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge aus Versehen die Vorderbremse zog. Der Junge stürzte nach vorne über den Lenker. Er schlug mit dem Gesicht auf der Straße auf, wurde dabei aber nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum.

Schmierfinken an

der Kindertagesstätte

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch die Tür zum Vorhof der Kindertagesstätte in der Bamberger Straße besprüht. Wer Hinweise auf die Schmierfinken geben kann, wird gebeten, sich bei der Landkreispolizei unter Telefon 0951/9129-310 zu melden.

Herrenrad aus

Carport gestohlen

Auf ein Herrenrad der Marke Cityrad, das im Carport eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße abgestellt war, hatten es unbekannte Diebe zwischen 1. Juni, 18.30 Uhr, und 2. Juni, 12 Uhr, abgesehen. Auch hier bittet die Polizei Bamberg-Land um sachdienliche Hinweise.

Gasflaschen

als Beute

Ein bislang unbekannter Täter hat bereits am letzten Maiwochenende das Vorhängeschloss eines Gas-Flaschen-Käfigs des Bauhofs in der Ortsstraße Leinritt aufgebrochen. Anschließend entwendete er Gasflaschen im Wert von etwa 300 Euro. Die Polizei Bamberg-Land bittet Zeugen, sich zu melden.

Plötzlich war

das Fahrrad weg

Eine böse Überraschung erlebte ein Radfahrer in Altendorf. Als er am Nachmittag des 3. Juni mit seinem am Morgen am Bahnhof abgestellten Drahtesel der Marke Bulls-Raptor Disc im Wert von 300 Euro wegfahren wollte, musste er feststellen, das Diebe zugeschlagen hatten. Die Polizei bittet um Hinweise. pol