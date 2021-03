Die Edeka-Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen darf nach einer aktuellen Entscheidung des Bundeskartellamtes den Real-Markt in Bamberg übernehmen. Edeka kann damit nun eine Antwort auf die laufenden Zukunftsspekulationen rund um den Real-Markt am Standort Bamberg geben.

Edeka wird die komplette Fläche des derzeitigen Real-Marktes in der Kirschäckerstraße nach einer etwa viermonatigen Umbauphase übernehmen und für die Modernisierung insgesamt rund 3,6 Millionen Euro in die Baumaßnahmen und in eine kundenfreundliche Ladeneinrichtung investieren. Danach wird der Markt als modernes E-Center auf rund 2800 Quadratmetern Verkaufsfläche wiedereröffnen, geht aus der Pressemitteilung hervor.

Die ortsansässige Kaufmannsfamilie Massak wird den Marktbetrieb und alle aktuellen

Marktmitarbeiter übernehmen. "Wir freuen uns gemeinsam mit unserem Team vor Ort, die Bamberger Kunden mit dem neuen E-Center-Markt zu begeistern. Das Angebot und der Service werden keine Wünsche offenlassen", so Kristina Massak, Mitgesellschafterin der Firma Massak, in dem Pressebericht.

Eröffnung im Juli geplant

Der aktuelle Betreiber Real hat den Markt bereits Ende September 2020 geschlossen. Die Lebensmittelmarkt Massak GmbH hat sich nach eigenen Angaben das sportliche Ziel gesetzt, den Markt nach Abschluss der Modernisierung schon Ende Juli 2021 im neuen Glanz erstrahlen zu lassen. red