Während der coronabedingten Schließung der Tafeln hat die Bäckerei Grubert in Walsdorf ihre Backwaren kostenlos an Bedürftige abgegeben, die normalerweise zu den Tafeln gehen. Von der neu kreierten "Coronastange" ging ein Teil des Verkaufspreises zusätzlich an die Tafeln. Mitglieder des Vereins "Freund statt fremd" holten die Backwaren im Geschäft ab und verteilten sie an die Bedürftigen. So entschloss sich die Bäckerei Grubert, den Erlös der Aktion, die vom 20. April bis 30. Juni lief, je zur Hälfte an die Burgebracher Tafel und an "Freund statt fremd" zu spenden. Insgesamt kamen knapp 400 Euro für den guten Zweck zusammen, die Bäckerei rundete den Betrag auf 500 Euro auf, so dass sich beide Organisationen über je 250 Euro freuen dürfen. red