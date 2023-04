„Pop meets Musical“ lautete das Motto des Frühjahrskonzerts, das die Jugendkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Garitz in der Turnhalle veranstaltet hat. Es war auch das erste Konzert mit der neuen Dirigentin Hannah Silberbach.

Das Vororchester eröffnete das Konzert und verzauberte die Gäste mit bekannten Melodien. Dann übernahm das Hauptorchester der Jugendkapelle mit „Gonna Fly Now“, dem Titellied vom Film „Rocky“, „The Best of the Beatles “ und „ Grease “ die musikalische Unterhaltung. Beim Konzert zeigten auch verschiedene Register ihr Können. Es präsentierten das Querflöten-Trio die Songs „The Sycamore“ und „The Entertainer“, das Blechbläser-Quintett „Mein kleiner grüner Kaktus“ und „Don’t worry, be happy“ und das Saxophon-Quartett „Greensleeves“ und „Pink Panther“.

Nach der Pause wurde das Publikum von den Musikern und Musikerinnen der Jugendkapelle Garitz musikalisch in die Filmwelt entführt. Mit den Melodien aus Tarzan und Aladdin tauchte man gemeinsam in die Welt von Disney ein. Danach folgten Klänge von der britischen Pop-, Soul-, Jazz- und R&B-Sängerin Adele. Viel Applaus sammelte die Jugendkapelle der FFW Garitz mit den bekannten Melodien von Nena.

Nach gut zwei Stunden verabschiedeten sich die Musiker und Musikerinnen der Jugendkapelle der FFW Garitz mit den Klängen aus dem Musik- und Tanzfilm „Flashdance“.

Am 30. April ist die Jugendkapelle bei der Maibaumaufstellung in Garitz zu hören. Am 1. Mai unterhält die Jugendkapelle die Gäste beim Maifest in Nüdlingen. Vom 17. bis 18. Juni findet das Görtizer Wiesenfest auf der Schulwiese statt. red