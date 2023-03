Bis zum 1. Mai besteht die Möglichkeit, Nominierungen für den neuen Förderpreis für Kultur des Landkreises Bad Kissingen einzureichen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landkreises hervor. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 12. Dezember 2022 die Einführung eines neuen Förderpreises für Kultur beschlossen. Der Preis wird zukünftig alle zwei Jahre unter einem wechselnden Fokusthema ausgelobt.

Voraussetzung für eine Nominierung ist, dass die auszuzeichnende Person oder Institution beziehungsweise deren Angebot einen direkten Bezug zum Landkreis Bad Kissingen hat. Das Fokusthema des Preises für die Auflage im Jahr 2023 lautet „Interkulturalität“.

Neben den wechselnden Fokusthemen hat der Preis eine weitere Besonderheit: Er würdigt sowohl bereits durchgeführte kulturelle Angebote zum Fokusthema als auch zukünftig geplante Konzepte. Für bereits durchgeführte Angebote sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie Einrichtungen aus dem Landkreis zur Nominierung berechtigt. Bei einer geplanten Umsetzung eines vorbildhaften Angebotes haben Personen und Institutionen die Möglichkeit zur Eigenbewerbung.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Das Preisgeld umfasst bis zu 10.000 Euro und kann auf mehrere Preisträgerinnen und Preisträger aufgeteilt werden. Nach Abschluss der Nominierungsfrist wird eine Jury unter Vorsitz des Landrates zusammentreten, die über die Preisträgerinnen und Preisträger entscheiden wird. Die Jury wird gebildet aus einer entsandten Person je Fraktion beziehungsweise Ausschussgemeinschaft des Kreistages Bad Kissingen sowie bis zu drei externen Expertinnen und Experten.

Die Bewerbung beim Landkreis Bad Kissingen ist möglich über ein Online-Formular sowie per Post. Zum Start des Kulturförderpreises ist die aktuelle Nominierungsfrist am 1. Mai 2023. In den Folgeauflagen wird diese jeweils am 1. März sein. Landrat Thomas Bold zeigt sich erfreut über den neuen Förderpreis für Kultur: „Mit dem Förderpreis für Kultur haben wir nun die Möglichkeit, konkrete besondere Kulturangebote alle Sparten auszuzeichnen. Die wechselnden Fokusthemen bieten uns hier zusätzlich die Chance, Impulse zu setzen, beispielsweise für aktuelle Themen. Mit dem Auftaktthema Interkulturalität treffen wir gerade einen Nerv der Zeit. Gerade Kultur und die Ergebnisse kultureller Arbeit können ein Bestandteil erfolgreicher Integration sein. Die Arbeit der Akteurinnen und Akteure, die auf diesem Feld unterwegs sein, kann und soll auch mit diesem Preis gewürdigt werden.“

Was steckt dahinter?

Der zuständige Projektmanager für Kultur beim Landkreis, Felix Gantner, äußert sich zum gewählten Fokusthema der Interkulturalität: „Interkulturalität ist für viele Personen zunächst einmal ein abstrakter Begriff, den es mit Leben zu füllen gilt. Hier kommen eine Vielzahl an Personen, Gruppen und Initiativen ins Spiel, die uns zeigen, wie vielfältig dieser Begriff in der kulturellen Praxis gelebt und interpretiert werden kann.“ Interkulturalität im Sinne des Preises umfasst demnach die Begegnung verschiedener Kulturen auf Augenhöhe sowie einen respektvollen Umgang miteinander.

Infos gibt es online

Der Landkreis hat eine eigene Seite für den Kulturförderpreis mit detaillierten Infos und dem Formular angelegt: kultur-kg.de/kulturfoerderpreis.

Weiterhin bietet das Projektmanagement Kultur des Landkreises am Montag, 3. April, um 17.30 Uhr eine Online-Infoveranstaltung unter dem Titel „Förderpreis in 30 Minuten“ an, um über den Preis und auftretende Fragestellungen zu informieren. Um Anmeldung über die Seite www.kultur-kg.de wird gebeten. Mehr Infos bei Felix Gantner, felix.gantner@landkreis-badkissingen.de, Tel. 0971/801 5170. red