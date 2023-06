Auf einen Betrüger trafen nach Polizeiangaben eine Rentnerin und ihr Mann, als sie am Donnerstagmorgen zusammen auf einer Parkbank in der Kurhausstraße saßen. Dort wurden die beiden von einem Mann, der augenscheinlich Zeitungen verkaufen wollte, angesprochen. Als die Rentnerin ihre Geldbörse öffnete, hielt der unbekannte Zeitungsverkäufer kurz eine Zeitung über die Geldbörse und entwendete so einen 100 Euro-Schein. Anschließend entfernte der Trickdieb sich schnell von der Parkbank. Die Rentnerin bemerkte erst später das Fehlen des Geldes. Die Polizei fragt: Wer war am Donnerstagmorgen ebenfalls in der Kurhausstraße und hat einen Mann gesehen, der ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck, eine schwarze Baseballkappe sowie eine schwarze Umhängetasche trug? Ermittlungen zufolge waren insgesamt vier Männer im Stadtgebiet unterwegs, die ebenfalls auf diese Art und Weise Geld ergattern wollten. Das Ehepaar wurde jedoch nur von einem der Männer angesprochen. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0971/714 90. pol