Bei einem Nachmittagskonzert will die Postkapelle Bad Kissingen unter der Leitung von Stephan Matthes am Sonntag, 16. April, im Kursaal von Bad Bocklet für gute Laune und Stimmung sorgen. Beginn ist um 15.30 Uhr, der Eintritt ist frei, teilt die Staatsbad und Touristik Bad Bocklet GmbH in einer Pressemeldung mit. Das Konzert endet gegen 17 Uhr, heißt es weiter. Diese Kapelle, die zumeist aus echten Postlern (Zustellern, Schalterbeamten) besteht und 1990 gegründet wurde, spielte ausschließlich nur bei postalischen Anlässen, wie etwa Eröffnungsfeiern, Einweihungen, zu Postkutscheneröffnungen oder sonstigen großen Veranstaltungen der Post. Mittlerweile präsentiert sie sich auch in der Öffentlichkeit und erfreut sich großer Beliebtheit. Seit ihrer Gründung hat die musikalische Leitung Stefan Matthes aus Burkardroth. Im Repertoire sind unter anderem Märsche, Evergreens sowie böhmischen Polkas und Walzer. red/Foto: Rainer Schubert