Traditionell, nur von Corona unterbrochen, findet am Tag der Vergabe der Zwischenzeugnisse an der Jakob-Kaiser-Realschule Hammelburg eine besondere Veranstaltung in der Saaletal-Halle statt: der Hallen-Sporttag.

Dafür bereiteten die Sportlehrkräfte zusammen mit den Schülern und Schülerinnen der 10. Klassen ein abwechslungsreiches Programm vor. Die Begrüßung übernahm der Schulleiter, Christian Buchner, und er würdigte dabei die Tradition der Hammelburger Realschule, diesen Zwischenzeugnistag als einen Tag der Fairness und Gemeinschaft der ganzen Schule zu begehen, heißt es in einer Pressemeldung der Realschule.

Nach einem gemeinsamen Tanz zum Aufwärmen begann für die Jahrgänge 5 bis 9 ein Völkerballturnier auf drei Feldern der Saaletal-Halle. Zur Halbzeit stellten die Zehntklässler dann eine ereignisreiche Show zusammen, wobei sie Tanz und sportliche Fähigkeiten demonstrierten - so zum Beispiel in einem humorvoll gestalteten Parcours zum Klassiker Mario Kart, der akrobatisch umgesetzt wurde. Bevor die Urkunden des Turniers verteilt wurden, beendete ein kleines Fußballturnier der Neunt- und Zehntklässler sowie einer Lehrermannschaft das Event, welches knapp im Sieben-Meter-Schießen und unter großem Jubel für die Zehntklässler entschieden wurde. Die Verpflegung übernahmen die 10. Klassen, und die Schulsanitäter unterstützten bei kleineren Blessuren. Abschließend erfolgte in den Klassenzimmern die Übergabe der Zeugnisse. red