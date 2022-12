Der Obst- und Gartenbauverein Garitz feierte wieder die Weihnacht im Roth, eine Nikolausfeier. Die Einnahmen wurden gespendet, jeweils 260 Euro gingen an den St. Elisabeth-Kindergarten und den Kindergarten am See. Die jeweiligen Spenden überreichte der 1. Vorstand Manuel O. Perez in Namen des Obst- und Gartenbauvereins Garitz persönlich in den beiden Kindergärten. Er dankte besonders den großzügigen Sponsoren, allesamt Firmen vor Ort. red