Im Juni starten wieder die „HAMULissimo“-Sommerkonzerte am Viehmarkt. Den Auftakt macht am Donnerstag, 1. Juni, ein guter Bekannter. „Mannix“ ist aktuell wieder unterwegs auf „Hämwärds-Tour“ und macht auch Station am Viehmarkt.

Ob er die Flasche Wein, die er in seinem Song „Bangkok“ besingt, mittlerweile im alten Schrank am Markt der asiatischen Metropole gefunden hat? Hängt das alte Bild vom Opa immer noch schief und warum wohnt er nicht in Oehrberg?

Mannix und seine Lieder in fränkischer Mundart kennt (fast) jeder, ob alt oder jung. Zwei CDs und ein Liederheft hat er zusammen mit seinem Obereschenbacher Musikerkollegen Walter Graf als Formation „Die Schoppehauer vo Hammelburg “ herausgegeben.

Mannix verwendet in seinen Texten oft den alten Hammelburger oder auch den Untererthaler Dialekt. Worte wie „haüt“ finden sich da, für Ungeübte kaum auszusprechen, Wortspiele wie „Bu welle unner Küh denn haüt des Hää hie hoo“ oder er benutzt im Sprachgebrauch alte Begriffe wie „näichte“ (gestern) oder „ünsichnäichte“ (vorgestern).

Als Physiker ist Mannix weit gereist und hat viele Jahrzehnte vor allem im asiatischen Raum verbracht, doch immer wieder zieht es ihn für einige Wochen zurück in die Heimat.

Mit verbesserter Technik wird dafür gesorgt, dass seine Mundart-Lieder auch bis in die hinterste Ecke gut hörbar sind. Wer den Text dann immer noch nicht versteht: Ein Liederheft sorgt für Abhilfe, heißt es in der Pressemeldung. Beginn ist um 19 Uhr, für die Bewirtung sorgt das Team der Wirtschaft am Viehmarkt und die Volleyballabteilung des TV/DJK. Der Eintritt ist frei. red