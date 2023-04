Von Anfang Februar bis Ende März fand für sechs Anwärter der Feuerwehr Münnerstadt der Teil C der Modularen Truppmannausbildung (MTA) statt. Mit weiteren Anwärtern der Feuerwehren Fridritt, Kleinwenkheim, Großwenkheim, Wermerichshausen, Nüdlingen, Haard, Winkels, Steinach, Reichenbach, Burghausen, und Windheim nahmen insgesamt 70 Feuerwehrmänner und -frauen an dieser „Grundausbildung“ teil. Der dritte Teil der MTA umfasst die Funkausbildung, Technische Hilfeleistung und ABC-Gefahren. Hierbei wurde unter anderem das richtige Handhaben eines Funkgeräts, das Erkennen von Gefahrstoffen sowie Verhalten und Taktik bei einem Verkehrsunfall den Feuerwehranwärtern nähergebracht. Zudem nahmen die sechs jungen Feuerwehrmänner und -frauen aus Münnerstadt noch an einem erweiterten erste Hilfe Kurs in Nüdlingen teil. Kürzlich fand nun die Prüfung zentral in Nüdlingen statt, die alle Teilnehmer erfolgreich absolvierten.

Die Feuerwehr Münnerstadt freut sich über die frisch ausgebildeten Feuerwehrler Jule Müller, Florian Beudert, Jonas Denner, Veit Heer, Robin Köhler und Joel Schwartl. red